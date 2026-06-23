खान सर की बढ़ी मुश्किलें! प्रयागराज वाला कोचिंग सेंटर सील, जानें क्यों लिया गया ये एक्शन

प्रयागराज में खान ग्लोबल स्टडीज को सील कर दिया गया है. लखनऊ आग हादसे के बाद प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा जांच अभियान भी तेज कर दिया है.

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संस्थान को सील करने और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. (Photo from ANI)

प्रयागराज में खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर को प्रशासन ने सील कर दिया.

लखनऊ आग हादसे के बाद जिलेभर में जांच अभियान चल रहा है.

कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच की जा रही है.

नियमों का पालन न करने पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Khan Sir Coaching Sealed: प्रयागराज में खान सर के कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सिविल लाइंस इलाके में लोकसेवा आयोग के पास चलने वाले इस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है. जी न्यूज के संवाददाता ने बताया कि यह कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की ओर से की गई. अधिकारियों का कहना है कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग चलाई जा रही थी, वह अनधिकृत श्रेणी में पाई गई.

लखनऊ आग हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट

यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है, जब एक दिन पहले लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान (Lucknow Fire) में भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी. इस घटना में 15 लोगों की जान चली गई, बाद में प्रशासन ने पूरे प्रयागराज जिले में कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी तहसीलों में जाकर अग्नि सुरक्षा उपायों की स्थिति का निरीक्षण किया जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

कोचिंग संस्थानों में जांच में क्या देखा जा रहा?

मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि जांच अभियान के दौरान यह देखा जा रहा है कि संस्थानों में आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद हैं या नहीं. अगर उपकरण लगे हैं तो यह भी जांचा जा रहा है कि वे सही हालत में हैं या नहीं. इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को यह जानकारी भी दी जा रही है कि आग लगने की स्थिति में खुद को और दूसरों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए.

हर दिन मांगी जा रही रिपोर्ट

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान मंगलवार (23 जून) सुबह से शुरू किया गया और सभी संबंधित टीमों को प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी करने को कहा गया है. इसके लिए प्रतिदिन शाम चार बजे तक रिपोर्ट भी मांगी जा रही है. जब तक शिक्षण संस्थानों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक अन्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच को सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं.

नियमों तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि जिन संस्थानों में सुरक्षा संबंधी खामियां पाई जाएंगी, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और तय समय में सुधार करने का मौका दिया जाएगा. अगर इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया, तो बिजली-पानी का कनेक्शन काटने, संस्थान को सील करने और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं.