लखनउ: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कर्नलगंज क्षेत्र से एक बड़े व्यापारी के अपहृत छह साल के बच्चे को पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने शनिवार को सकुशल छुड़ा लिया और सभी अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. गोंड के कर्नलगंज क्षेत्र से 6 साल के बच्चे का अपहरण कर चार करोड़ रुपए की फिरौती के लिए किया गया था. Also Read - UP में एनकाउंटर: STF ने एक लाख रुपए के इनामी क्रिमिनल टिंकू कपाला को मार गिराया

एसटीएफ और पुलिस के संयुक्‍त ऑपरेशन के दौरान दो बदमाश दीपू और उमेश मुठभेड़ में घायल हो गए, जबकि अपह्रत बच्‍चा सकुशल बरामद कर लिया गया. अपहरण में इस्तेमाल आल्टो कार, 32 बोर की एक पिस्तौल, दो अदद 315 बोर तमंचा भी बरामद हुआ है. Also Read - लैब टेक्नीशियन की अपहण और मर्डर केस: अपर पुलिस अधीक्षक समेत 4 पुलिस अफसर सस्‍पेंड

यूपी पुलिस की एसटीएफ और पुलिस टीम ने संयुक्‍त ऑपरेशन में बच्‍चे को सकुशल छुड़ा लिया और इस दौरान हुई फायरिंग में दो बदमाश घायल भी हुए हैं. Also Read - Kanpur: एक माह पहले संजीव यादव का मर्डर कर नदी में बहा दिया था शव, अब दोस्‍तों ने उगला राज

The 6-year-old child, who was kidnapped yesterday in Gonda, has been recovered; 4 accused have been arrested: Special Task Force IG Amitabh Yash pic.twitter.com/aZhK32Ywul

— ANI UP (@ANINewsUP) July 25, 2020