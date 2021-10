नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी में किसानों की मौतों के बाद राजनीति चरम पर है. लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहीं प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया. वहीं, अब यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव को अपनी कस्टडी में लिया है. अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी न जा पाएं, इसलिए उन्हें लखनऊ स्थित आवास में नज़रबंद किया गया था. इससे नाराज़ अखिलेश धरने पर बैठ गए थे.Also Read - Lakhimpur Kheri Clash: एक्शन में योगी सरकार, पुलिस ने मंत्री के बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, Live Updates

धरने पर बैठे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यूपी पुलिस ने हिरासत ले लिया गया है. अखिलेश यादव को पुलिस अपने वाहन में ले गई है. हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस और सपा के लोगों के बीच काफी अफरातफरी रही. Also Read - किसानों की मौत का मामला: लखीमपुर खीरी जा रहीं प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया

#WATCH | Lucknow: Police take Samajwadi Party president Akhilesh Yadav into custody outside his residence where he staged a sit-in protest after being stopped from going to Lakhimpur Kheri where 8 people died in violence yesterday pic.twitter.com/VYk12Qt87H

— ANI UP (@ANINewsUP) October 4, 2021