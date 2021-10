Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर-खेरी के तिनसुकिया में हुई हिंसक वारदात का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू से शनिवार को क्राइम ब्रांच ने 12 घंटे तक कड़ी पूछताछ की. पूछताछ में वह बेखौफ दिखा और तरह-तरह के दावे से अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्राइम ब्रांच की पूछताछ में उसकी सारी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने कहा कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसे आगे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना जरूरी था. शनिवार की रात पौने एक बजे आशीष को जेल में दाखिल करा दिया गया है.Also Read - Lakhimpur Kheri Case: यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को किया गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान नहीं दिए सवालों के जवाब

मंत्री के बेटे आशीष ने पूछताछ के दौरान घटनास्थल पर खुद के मौजूद नहीं होने की बातें दोहराता रहा था, जबकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया, उसे आशीष ही चला रहा था. गिरफ्तारी के साथ ही उसकी हनक भी खत्म होती दिखाई दी.

पुलिस के अनुसार आशीष से पहले गिरफ्तार दो अन्य लोगों ने भी कहा था कि थार जीप आशीष ही चला रहा था. इससे पहले शनिवार की सुबह पूछताछ के लिए पहुंचा आशीष अपनी बेगुनाही के लिए कई सबूत भी लेकर आया था. पुलिस ने सिलसिलेवार उन्हें देखा. आशीष यह साबित नहीं कर सका कि दोपहर सवा दो बजे से साढ़े तीन बजे तक वह कहां था.

खत्म हो गई सारी हनक

बता दें कि शनिवार की सुबह वकीलों के साथ आशीष मिश्रा पूरे रौब में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचा था लेकिन उसके बाद वह असहाय सा दिखाई दिया. पुलिस वालों ने आम अपराधियों की तरह उसे खींचते हुए पुलिस जीप में बैठाया और जेल के लिए रवाना हो गई.

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार ने कहा है कि उसे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया. अब सोमवार- 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी कि उन्हें पुलिस कस्टडी दी जानी चाहिए या नहीं. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में रहेंगे. पुलिस ने तीन दिन की हिरासत मांगी थी, जिसका हमने विरोध किया था.

Lakhimpur Kheri violence | Ashish Mishra, who was produced before the Judicial Magistrate “has been sent to judicial custody for the time being.” He was later taken to district jail

“Mishra was arrested on the ground of non-cooperation & evasive replies,”said DIG Upendra Agarwal pic.twitter.com/pK3eApRQNP

— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2021