Lakhimpur Kheri Case: जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा की आज नहीं हो सकी रिहाई, दो रात और जेल में गुजारना पड़ेगा

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्तों के साथ आठ हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की आज (25 जनवरी) जेल से रिहाई नहीं हो सकी. इसका मतलब यह हुआ कि उसे दो रात और जेल में ही गुजारना पड़ेगा. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है. रिहाई के साथ-साथ कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि उसे एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा. वह फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता. उधर, जमानत का आदेश जेल नहीं पहुंचने की वजह से आशीष मिश्रा की आज रिहाई नहीं हो सकी.

Lakhimpur Kheri | Ashish Mishra's release order has not yet been received and hence he will not be released today. I think the release order will not come tomorrow due to Republic Day. Whenever we get the order for his release, he will be released: Jail Superintendent VK Mishra