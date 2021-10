Lakhimpur Kheri Clash Update: यूपी गृह विभाग ने पंजाब सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग को पत्र लिखकर कहा कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू होने के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को लखीमपुर खीरी में आने की अनुमति देना संभव नहीं है. बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों की बैठक के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थिति बेहद नाजुक और तनावपूर्ण बनी हुई है. इस मामले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं. इस मामले ने विपक्षी पार्टियों को बड़ा मुद्दा दे दिया है और सोमवार की सुबह से विपक्षी नेताओं ने घटनास्थल जाकर बयानबाजी की.Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जब न्यायालय ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई, तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं किसान?

सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग

लखीमपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है. इस बैठक में डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं. Also Read - Lakhimpur Kheri Clash: मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख, घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा

UP Home Department writes to Punjab Govt’s Civil Aviation Dept on Punjab Govt seeking permission to land its CM’s chopper in Lakhimpur Kheri, states, ‘Due to imposition of Sec 144 in Lakhimpur Kheri, it’s not possible to grant permission for the visit of Punjab CM & Deputy CM.’ pic.twitter.com/IdrpWOUUHq

