Ashish Mishra's bail plea rejected and Ankit Das sent to judicial custody till 22nd October after being arrested: लखीमपुर खीरी: उत्‍तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया. वहीं इसी मामले में गिरफ्तार अंकित दास को 22 अक्‍टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

बता दें आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं.

वहीं, लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की जांच कर रही निगरानी समिति ने अंकित दास को गिरफ्तार कर लिया. वह आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था. इसके बाद पुलिस की विशेष निगरानी समिति ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे कोर्ट ने 22 अक्‍टूबर तक न्‍यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.

मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है. उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं.

Lakhimpur Kheri violence case: Ankit Das sent to judicial custody till 22nd October — ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2021

यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है. भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं.

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में गत तीन अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आशीष को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया.