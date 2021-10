Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत की घटना के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा का नमूना डेंगू की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - Lakhimpur kheri Violence: आशीष मिश्रा समेत चार आरोपियों की 2 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' का पुत्र आशीष लखीमपुर खीरी जेल में है. लखीमपुर खीरी जिला जेल के अधीक्षक पीपी सिंह ने बताया, ''अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वह (आशीष मिश्रा) डेंगू से पीड़ित है. उसका नमूना परीक्षण के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी.''

Lakhimpur Kheri violence incident: Main accused Ashish Mishra, who is currently lodged in district jail has been shifted to a govt hospital due to suspected dengue, a senior jail official said his blood sample has been sent for confirmation of dengue.

— ANI UP (@ANINewsUP) October 24, 2021