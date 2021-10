Lakhimpur Kheri Violence Update: यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसक मामले में नौ लोगों की मौत के बाद इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उसके 20 अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या और गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले के सामने आने के बाद बार-बार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं और अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं.Also Read - उत्तर प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा- फ्री में मिलेंगे स्मार्ट फोन और टैबलेट, जानें वजह

अजय मिश्रा टेनी ने कहा-कार संतुलन खो बैठी और कुछ लोगों के ऊपर चढ़ गई

इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि जैसी खबरें और वीडियो चल रहे हैं, वो पूरी तरह से सही नहीं हैं. मेरा बेटा कार में नहीं था. कार पर हमला किया गया जिसके बाद कार का चालक घायल हो गया और कार अपना संतुलन खो बैठी और वहां मौजूद कुछ लोगों के ऊपर दौड़ गई. मैंने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है. इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इसके बाद उन्होंने कहा कि संबंधित ऑडियो को पूरा नहीं चलाया जा रहा है. मैंने कभी भी किसानों के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा है.

The entire audio is not being played. I have never said any ill words against the farmers: MoS Home Ajay Mishra Teni

