Lakhimpur Kheri Violence Update: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा से यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है. क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को दोबारा नोटिस भेजा था और आज पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ का समय सुबह 11 बजे का था, इससे पहले ही आशीष मिश्रा अपनी स्कूटी में बैठकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया. 11 बजे के पूछताछ के तय समय से पहले ही आशीष मिश्रा यूपी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया है और उससे पूछताछ जारी है.Also Read - Lakhimpur Violence: संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी सरकार की SIT को किया खारिज, मांग पूरी नहीं होने पर 'रेल रोको' की चेतावनी

इससे पहले उसके वकील ने इसकी पुष्टि की थी कि वह आज पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर आएगा तऔर इस मामले में जो उसपर आरोप लगे हैं इसकी पूछताछ में पुलिस का सहयोग करेगा. Also Read - Lakhimpur Violence: आशीष के पास कल सुबह 11 बजे तक का समय, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बताया कब पेश होगा उनका बेटा

#WATCH Son of MoS Home Ajay Mishra Teni, Ashish Mishra arrives at Crime Branch office, Lakhimpur

He was summoned by UP Police in connection with Lakhimpur violence. pic.twitter.com/g6wMpHYOKr

— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2021