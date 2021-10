Lakhimpur Kheri Violence Update: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोबारा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके लिए वह क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया है. मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना था. इस मामले में यूपी पुलिस ने कल यानी शुक्रवार को दूसरी बार नोटिस भेजा था और मामले में पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का समय दिया था. तय समय से पहले ही आशीष मिश्रा यूपी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया है.Also Read - Lakhimpur Violence: संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी सरकार की SIT को किया खारिज, मांग पूरी नहीं होने पर 'रेल रोको' की चेतावनी

इससे पहले उसके वकील ने इसकी पुष्टि की थी कि वह आज पूछताछ के लिए आएगा. उसके कुछ देर के बाद स्कूटी में बैठकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया.

He was summoned by UP Police in connection with Lakhimpur violence. pic.twitter.com/g6wMpHYOKr

लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को आज 11 बजे तलब किया है. आशीष मिश्रा के कानूनी सलाहकार अवधेश कुमार ने कहा कि हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे. आज पुलिस के सामने पेश होंगे आशीष मिश्रा.

We will respect the notice & will cooperate in the investigation. Ashish Mishra will appear before the police today: Awadhesh Kumar, legal advisor of Ashish Mishra

Mishra has been summoned by UP Police in connection with Lakhimpur violence. pic.twitter.com/UEhlme8ibW

