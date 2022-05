ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में गैंगरेप की पीड़ता जब अपनी शिकायत करने पुलिस थाना पहुंची तो वहां के एसएचओ ने ही अपनी हवस का शिकार उसे बना लिया. मामला सामने आते ही पुलिस विभाग ने थाना के सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है. वहीं, मामला के आते ही आरोपी थानाध्‍यक्ष तिलकधारी सरोज फरार हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अब तक चार लोगों को अरेस्‍ट किया गया है. इस मामले में पाली थानाध्यक्ष को निलंबित करने के साथ-साथ थाने के बाकी सभी पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर कर दिया गया है.Also Read - यूपी के सीएम योगी ने घर में लिया मां का लिया आशीर्वाद, 28 साल बाद पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे

मामले में आरोपी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. प्रकरण के पांच में से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फरार थानाध्यक्ष की तलाश की जा रही है. कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने बताया कि झांसी के पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेन्द्र कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है. उन्हें 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है.

ललितपुर दुष्कर्म घटना पर ADG, कानपुर जोन भानु भास्कर ने कहा, ललितपुर जनपद में दुष्कर्म की घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल रूप से FIR दर्ज की गई. हमें मिले तथ्यों के आधार पर विवेचना कर 4 नामजद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बाकि नामजद लोगों की गिरफ़्तारी का प्रयास जारी है.

ADG zone has also attached whole PS staff to police line. All accused will be initiated action against. Three accused have already been caught: Prashant Kumar (ADG, Law & Order) on Lalitpur Rape Case

