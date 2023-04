गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद के शव को प्रयागराज की एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि असद को उसके दादा हाजी फिरोज अहमद की कब्र के बगल दफन किया गया. प्रयागराज के एसपी क्राइम सतीश चंद्र ने बताया कि असद के परिवार के 20-25 करीब लोग सुपुर्द-ए-खाक में शामिल हुए. असद के नाना ने दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया. मिली जानकारी के अनुसार, असद का शव कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को सुबह करीब नौ बजे कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया.

अतीक अहमद के रिश्तेदारों और परिचितों को ही सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने दिया गया. मीडिया को वहां जाने से रोक दिया गया. कसारी मसारी कब्रिस्तान के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. अतीक अहमद ने असद का शव देखने और उसके जनाजे में शामिल होने के लिए शुक्रवार को मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही उसे दफन कर दिया गया.

असद अतीक अहमद के पांच बेटों में तीसरे नंबर का बेटा था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार था. अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. वहीं चौथे नंबर का बेटा अहजम और सबसे छोटा बेटा अबान प्रयागराज के बाल सुधार गृह में हैं. उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब भी फरार है इसलिए असद के अंतिम संस्कार में अतीक का कोई भी परिवार शामिल नहीं हो पाया.