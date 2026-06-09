ऑनलाइन ऑर्डर किया पनीर रोल मगर भेज दिया चिकन, शख्स बोला- ब्राह्मण हूं, धर्म भ्रष्ट कर दिया

खुद को ब्राह्मण और शुद्ध शाकाहारी बताने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसने ऑनलाइन पनीर रोल ऑर्डर किया था, लेकिन उसे जो रोल डिलीवर किया गया उसमें पनीर की जगह चिकन भरा हुआ था.

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शख्स ने बताया कि वो शाकाहारी है और धार्मिक मान्यताओं का पालन करता है. (Photo/ Video Screenshot)

Saharanpur Latest News Today: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फूड डिलीवरी ऐप के जरिए मंगाए गए एक रोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है. खुद को ब्राह्मण और शुद्ध शाकाहारी बताने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसने ऑनलाइन पनीर रोल ऑर्डर किया था, लेकिन उसे जो रोल डिलीवर किया गया उसमें पनीर की जगह चिकन भरा हुआ था. शख्स का कहना है कि यह सिर्फ एक ऑर्डर की गलती नहीं बल्कि उसकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला है. शख्स ने बताया उसने स्विगी के जरिए रेबेल फूड कंपनी के आउटलेट से पनीर रोल मंगाया था. खाने के दौरान उसे स्वाद और बनावट को लेकर शक हुआ. जब उसने रोल को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसमें पनीर नहीं बल्कि चिकन मौजूद है. इसके बाद उसने तुरंत संबंधित आउटलेट से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई.

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पीड़ित ने खुद को बताया शुद्ध शाकाहारी

शख्स ने गले में पहनी तुलसी की माला दिखाते हुए कहा कि वह पूरी तरह शाकाहारी जीवनशैली का पालन करता है और धार्मिक मान्यताओं के कारण मांसाहार से दूर रहता है. उसका आरोप है कि इस घटना ने उसकी आस्था को ठेस पहुंचाई है और वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. युवक का कहना है कि उसके लिए यह सिर्फ खाने की गलती नहीं बल्कि धर्म से जुड़ा संवेदनशील विषय है.

कैसे बढ़ता चला गया विवाद

विवाद तब और बढ़ गया जब युवक ने दावा किया कि शिकायत करने पर पहले इसे सामान्य मानवीय भूल बताया गया. बाद में मामला शांत करने के लिए उसे 5 से 10 हजार रुपये देने की पेशकश भी की गई. युवक का आरोप है कि उस पर समझौता करने और मामले को आगे ना बढ़ाने का दबाव बनाया गया, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

सोशल मीडिया पर छाया मामला

घटना के बाद युवक खुद संबंधित स्टोर पर पहुंचा और वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए. अब यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर की गुणवत्ता, पैकेजिंग और वेज-नॉनवेज उत्पादों की पहचान को लेकर बहस कर रहे हैं. शख्स ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. (इनपुट्स सहित)