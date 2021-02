Latest UP Crime News: यूपी के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) जिले में बड़ा मामला सामने आया है. कुछ दिन पहले कॉलेज से गायब हुई स्नातक (Graduation Student) की छात्रा आज सड़क के किनारे एक खेत में मिली है. छात्रा बेहोशी की हालत में थी. और लगभग नग्न हालत में अधजली हालत में थी. छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे इलाज के लिए लखनऊ रिफर किया गया है. पुलिस के अनुसार छात्रा के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच की जा रही है. Also Read - Vedika Bhandari hot pics in Virgin Suspect on ULLU: वेदिका भंडारी ने की बोल्डनेस की सारी हदें पार, देखिए हॉट तस्वीरें

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि शहर के ही एक कॉलेज में स्नातक में पढ़ने वाली छात्रा लखनऊ-बरेली राजमार्ग (Lucknow-Bareilly National Highway) पर नगरिया मोड़ के पास खेतों में नग्न अवस्था में मिली है. उन्होंने बताया कि 'छात्रा 15 दिन में एक बार अपने पिता के साथ कॉलेज कक्षा करने आती थी और सोमवार को वह अपने पिता के साथ बरेली मोड़ स्थित स्वामी सुकदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ने के लिए आई. छात्रा का पिता कॉलेज के बाहर बैठा रहा जबकि छात्रा पढ़ने के लिए कॉलेज में चली गई.'

पुलिस के अनुसार, ''जब तीन बजे तक छात्रा वापस नहीं आई तो उसके पिता ने तलाश शुरू की. इस बीच छात्रा के पिता को किसी ने सूचना दी की उसकी बेटी नगरिया मोड़ के पास जली हुई अवस्था में पड़ी है और पुलिस उसे मेडिकल कॉलेज ला रही है.''

एसपी के मुताबिक पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट द्वारा छात्रा के बयान लेने का काफी प्रयास किया गया परंतु वह बोल नहीं सकी. उन्होंने बताया कि छात्रा काफी जल गई है, ऐसे में उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. छात्रा के पिता ने पत्रकारों को बताया,’ वह खुद अचंभित हैं क्योंकि बेटी कभी अकेले कॉलेज नहीं आई और अगर हमें कोई काम होता था तो बेटी आने के लिए मना कर देती थी. सप्ताह या 15 दिन में वह बेटी को लेकर आते थे और कॉलेज के बाहर बैठकर उसका इंतजार करते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद वह खुद बेटी को लेकर गांव तक जाते थे.’

गंभीर रुप से जली छात्रा थाना जलालाबाद के एक गांव की निवासी है और वहीं से शाहजहांपुर के इस कॉलेज में पढ़ने आती थी. पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार पांडे ने सोमवार देर रात को छात्रा को देखने के साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया. गौरतलब है कि मुमुक्षु आश्रम के अंतर्गत संचालित होने वाले स्वामी सुकदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अधिष्‍ठाता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्‍मयानंद हैं.