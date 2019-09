लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त—व्यस्त हो गया और मकान गिरने तथा अन्य वर्षाजनित हादसों में कई लोगों के मारे जाने की सूचना है. आंचलिक मौसम केन्द्र की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिमी मानसून पूरे प्रदेश में बेहद सक्रिय है और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई.

Jaunpur: Water logging at Rampur police station following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/LnmtsuhK4A

— ANI UP (@ANINewsUP) September 28, 2019