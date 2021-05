Liquor Price Hike In Uttar Pradesh: देश में जारी कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार के नए फैसले के बाद यूपी में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शराब पर कोविड सेस लगाने का फैसला किया है. कीमतों में बढ़ोतरी आज यानी 04 मई से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है. योगी सरकार ने महामारी की दूसरी लहर से लड़ाई के लिए राजस्व बढ़ाने के मकसद से कोविड सेस लगाया है. कोविड सेस के बाद शराब की कीमतों में 10 रुपये से 10 रुपये तक की वृद्धि होगी. Also Read - Petrol, diesel and liquor to become cheaper: अरे वाह... चुनाव से पहले इस राज्य में पेट्रोल-डीजल के साथ शराब भी हुई सस्ती

अधिकारियों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लगातार लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है. ऐसे में विभाग को राजस्व का घाटा हो रहा है. इसे पूरा करने के लिए आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन किया गया है. इसे संशोधित करके कोविड सेस बढ़ाया गया है. इसके कारण अब शराब 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक मंहगी हो गई है. बता दें कि सरकार ने बीते साल महामारी के दौरान कोविड सेस लगाया था, जिसे इस साल अप्रैल से हटाया गया था. Also Read - Age Restriction: सरकार कर रही तैयारी, बन गया नियम तो इस उम्र तक के लोग नहीं खरीद सकेंगे शराब

सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपये प्रति 90 ML पर विशेष अतिरिक्त सेस लगा दिया है. इसी तरह प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर भी प्रति 90 ML पर 10 रुपये, सुपर प्रीमियर पर प्रति 90 ML पर 20 रुपये, स्कॉच पर प्रति 90 ML 30 रुपये और इंपोर्टेड शराब पर भी प्रति 90 ML 40 रुपये अतिरिक्त सेस लगाया गया है. Also Read - low liquor Sales: इस राज्य में लोग नहीं खरीद रहे शराब तो सरकार ने ग्राहकों को लुभाने के लिए बनाई ये रणनीति

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस से 288 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 29,192 नये मरीज सामने आए हैं. अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 29,162 नये संक्रमितों के पाये जाने के बाद अब कुल संख्या बढ़कर 13,42,413 हो गई है. पिछले 24 घंटे में मिले नये संक्रमितों के सापेक्ष 38,687 मरीज संक्रमण मुक्त हुये.