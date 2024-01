Liquor Shop Closed: यूपी में इस दिन बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें, जानें योगी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

Liquor Shop Closed News: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं. 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर (Ayodhya Ram Temple) में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. इन सबके बीच उन्होंने राज्य में शराब की सभी दुकानों को 22 जनवरी को बंद रखने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने इसके साथ-साथ 22 जनवरी को राज्य में सभी स्कूल-कॉलेजों को भी बंद रखने का निर्देश दिया है.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath has given instructions to declare a holiday in all educational institutions across the state on January 22, in view of Ram Temple ‘Pran Pratishtha’ ceremony

The CM has also said that liquor shops will remain closed in the state on the day.

(file… pic.twitter.com/zsNu06lMZO

— ANI (@ANI) January 9, 2024