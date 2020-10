Liquor shops Timing In UP: उत्तर प्रदेश में अब शराब और बीयर की फुटकर दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगी. उत्तर प्रदेश में अब शराब और बीयर की फुटकर दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगी. इस संबंध में आबकारी विभाग के अपर आयुक्त हरीशचंद्र ने आदेश जारी किया है. अभी तक इन दुकानों के संचालन का समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक का था. हलांकि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर बनाए गए कंटेन्मेंट जोन में पहले की तरह पाबंदी रहेगी. शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश में शराब की दुकानों की समयावधि बढ़ाने का स्वागत किया है. Also Read - UP News: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का दावा- काफिले पर हुई गोलीबारी, पुलिस ने किया इनकार

कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने पर शराब की दुकानें भी बंद हो गई थीं. राजस्व का नुकसान रोकने के लिए शासन ने 4 मई को शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया. सुबह 10 से शाम सात बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति मिली. करीब दो माह बाद दुकानें रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी.

एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्या ने बताया प्रदेश के हजारों लाइसेंसी कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को मांगपत्र देकर दुकानों के समय अवधि बढ़ाने की मांग थी. समय अवधि कम होने से निर्धारित कोटा उठाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था त्योहारों को देखते हुए या निर्णय उचित हैं. प्रदेश के लाइसेंसी कारोबारियों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया है और विभाग का आभार जताया है.