Locals gathered at Delhi-Noida-Delhi flyway demanding justice for businessman Aman Bainsla: ये वीडियो Delhi-Noida-Delhi फ्लाईवे का है. गुर्जर समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आज गुरुवार को बिजनेसमैन अमन बैसला की सुसाइड के मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए Delhi-Noida-Delhi flyway पर प्रदर्शन किया. इससे लगभग 2 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई. डीएनडी पर ट्रैफिक रुकने से नोएडा की ओर आने वाली महारानी बाग स्ट्रेच के पास भारी जाम लग गया.

प्रदर्शन को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने यमुना रिवर ब्रिज पर बैरिकेड्स लगा दिया, जिससे डीएनडी पर यातायात थम गया.

बता दें कि अमन बीते माह अपने घर में मृत पाया गया था. ये लोग अमन बैसला की मौत के पीछे जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. स्थानीय लोग दिल्ली-नोएडा-दिल्ली फ्लाईवे पर इकट्ठा हुए और व्यवसायी अमन बैंसला के लिए न्याय की मांग की, जिनकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी. विक्टिम की मां ने कहा, “मेरे बेटे को एक महिला ने तीन लोगों ने ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया. मैं अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करती हूं.”