Lockdown 3.0: आज से देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है. इसे लॉकडाउन 3.0 कहा जा रहा है. इस चरण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कुछ राहत दी गई है. ये राहत सर्शत लागू होंगी. इनके तहत नियमों का पालन करते हुए हर जोन में लोग कुछ काम कर सकेंगे.

उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर, जो दिल्ली से जुड़ते हैं, नोएडा और गाजियाबाद में सर्शत छूट लागू होगी. नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने ट्वीट कर इस बात जानकारी दी है.

As per guidelines of MHA and State Govt,

GBN has been divided into Containment and Non Containment zones

Inside containment zone only Supply/Movement of Emergency services, Essential goods/services allowed

Nobody from this zone allowed to attend work,move outside this zone — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

सुहास एल वाई ने बताया है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों की ही तरह नोएडा कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में बंटा है.

Containment zones – 2 type.

Hotspot-1case – perimeter min 400m .

Hotspot-2 or 2+cases – perimeter apx. 1km

They are defined based on

-contact tracing

-Enforceability

-Other admin factors

Presently 34 cont. zones. Actual perimeter shall be finalised by tom. after field inspection — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

In Non Containment zones, all activities permitted as per MHA/StateGovt guidelines shall be allowed

All necessary permissions shall be issued IMMEDIATELY and ONLINE.

For SEZ and EOU,Development Commissioner,GoI shall issue permission in consultation with incident commander — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

In Non containment zone,For such categories of Industry permitted under the guidelines, an online portal is being developed, permissions shall be issued online by Respective Authorities/UPSIDC/Incident Commanders, as the case may be. Portal should be ready by tomorrow. — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

InNon Containment zones, “In situ” construction activities shall be allowed. Authorities shall give permission to the Builders. The process shall be published by the authorities. — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

All shops inside gated residential group housing complex are allowed.

All shops selling essential goods in market and market complexes are allowed.

Private offices can operate with upto 33%strength, rest work from home

Govt offices can open only as per guidelines — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े काम होंगे, जो अब तक हो रहे थे. उसी तरह की दिनचर्या होगी. लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.

Restriction on Inter state movement/Inter district movement stands as before.

NO Interstate/Interdistrict movement of personnel allowed for permitted activities also.(Except for previously allowed purpose like Covid duty, emergency services, etc..) — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

नॉन कंटेनमेंट जोन में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम हो सकेंगे. इनमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी दुकानें खुलेंगी, प्राइवेट ऑफिस 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे, सरकारी दफ्तर खुलेंगे. जहां तक गाड़ियों के चलने की बात है तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये भी चलेंगी.

For the use of vehicles, restrictions with respect to social distancing as specified by MHA/StateGovt shall be in force. You are requested to kindly follow. Violaters shall be dealt with firmly. — DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 3, 2020

नोएडा में धारा 144

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी बंद को देखते हुए जिले में पहले से ही लागू धारा 144 की पाबंदियों को भी दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. बंद की अवधि में राजनीतिक,सामाजिक और धार्मिक सभा,विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे.