Lockdown in UP latest News: देशभर में अब कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया. संक्रमण तेजी से पूरे देश में फैल रहा है. कोरोना वायरस के तेजी से आ रहे मामलो के कारण अब राज्य सरकारें चिंता में आ गई है जिसके चलते कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू किया गया है. कोरोना के बढ़ते मामलो के चलते यूपी सरकार ने कल रात से पूरे प्रदेश में 55 घंटे के लिए लाकडाउन लगा दिया. यह लाकडाउन 13 तारीख की सुबह तक लागू रहेगा. Also Read - Coronavirus: महाराष्‍ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया, कल से इन शहरों में लागू होगा कर्फ्यू

कल रात से लागू लॉकडाउन के दौरान राज्य में अब पूरी तरह से सभी दकानें और दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है. सरकार ने जानकारी दी कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा सेनेटाइजेशन के काम पर ध्यान दिया जाएगा ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके. Also Read - Coronavirus Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ में कोविड19 संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 140 और लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से खुले रहेंगे, किसी धार्मिक जगह पर लॉकडाउन की कोई पाबंदी लागू नहीं होगी. लॉकडाउन के दौरान अब सरकार नियमों को तोड़ने वालों से ज्यादा हर्जाना वसूलेगी. बिना मास्क पहन कर घर से निकलने पर सर 500 रुपये देने होंगे. Also Read - एम्स दिल्ली के निदेशक का बड़ा बयान, ऐसे लॉकडाउन से नहीं रुकेगा कोरोना, संक्रमण में फिलहाल नहीं आएगी कमी

अब जब एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो गया है तो अब जूरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पास आवश्यक होगा. लॉकडाउन में आने जाने की इजाजत उन्हीं लोगों को होगी जिनके पास वैलिड पास होगा. सरकार ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है. जो लोग ट्रेन से दूसरे शहरों से आएंगे सरकार ने उनके लिए बसों का इंतजाम भी किया है.

आपको बता दें कि देशभर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 26 हजार से अधिक मामले सामने आए. सरकार लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कारगर कदम उठा रही है. जिन शहरों में संक्रमण के मामले ज्यादा है वहां सरकार ने बड़े पैमाने पर सेनेटाइजेशन के काम के लिए निर्देश दिए हैं.