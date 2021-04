Lockdown In Lucknow, 4 Other UP Cities: दिल्ली के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ सहित पांच शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है. ये लॉकडाउन आज रात से 26 अप्रैल तक लगाया गया है. इससे पहले दिल्ली में भी आज 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया. Also Read - Lockdown In UP: यूपी में आज रात 8 बजे से लगेगा 35 घंटे का लॉकडाउन, जानिए क्या है छूट-क्या पाबंदी

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति दिन प्रति दिन भयावह होती जा रही है. देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले यूपी में मिल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लॉकडाउन लगाया गया है. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है.

Allahabad High Court directs UP Government to close all establishments in Prayagraj, Lucknow, Varanasi, Kanpur and Gorakhpur till 26th April

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारियों और सीएमओ को पर्याप्त माात्रा में कोविड-19 की दवाइयों, ऑक्सीजन सुविधाओं का इंतजाम करने को कहा.

There is no need to impose a complete lockdown in the State. Weekend lockdowns will continue to curb the spread of COVID19: Chief Minister's Office

— ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021