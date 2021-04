Lockdown In UP: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक आज से यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहेगा. योगी सरकार के ऐलान के बाद अब हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी. बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें हाइकोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पांच जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. Also Read - No Lockdown In Lucknow And 4 Cities: यूपी में लॉकडाउन नहीं, हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लॉकडाउन से गरीबों और व्यवसायियों को परेशानी होगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई और 28287 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है.

प्रदेश में सबसे ज्यादा 5897 नए मामले राजधानी लखनऊ में मिले हैं. इसके अलावा, वाराणसी में 2668, प्रयागराज में 1576 तथा कानपुर नगर में 1365 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई. राज्य में फिलहाल 208523 मरीज उपचाराधीन हैं. राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 200751 नमूनों की जांच की गई, जिसके साथ ही प्रदेश में अब तक 38467016 नमूनों की जांच की जा चुकी है.