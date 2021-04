Lockdown In UP: कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि पूरे प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा. इस दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी. सीएम के आदेशानुसार आज यानि शनिवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार की सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. इन 35 घंटों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, वहीं आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने की छूट होगी. राजधानी लखनऊ सहित अधिक कोरोना केस वाले 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है. Also Read - Chandigarh Lockdown: Delhi-UP के बाद अब चंडीगढ़ में लगा वीकेंड लॉकडाउन, मार्केट-जिम-मॉल सब बंद

जानिए कर्फ्यू में क्या रहेगी छूट और क्या रहेंगी पाबंदियां….