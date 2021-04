Lockdown In UP: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. राज्य में बुरी तरह से मेडिकल विभाग पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में राज्य में लॉकडाउन होगा या नहीं इस बात की लोगों को खूब चिंता सता रही थी. लेकिन योगी सरकार द्वारा इस बात को साफ कर दिया गया है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. इसी कड़ी में योगी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. बता दें कि राज्य सरकार आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला रखेगी. Also Read - Lockdown In Lucknow and 4 Other UP Cities? योगी सरकार का लॉकडाउन लगाने से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में दाखिल कर रहे हैं जवाब

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी के 5 शहरों वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. यह लॉकडाउन 26 अप्रैल तक के लिए लगाना था लेकिन इसी फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए नियंत्रण आवश्यक है. सरकार इस बाबत कई कदम उठा रही है.

जीवन बचाने के लिए लोगों की आजीविका को बचाना जरूरी है, इसलिए पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगने वाला है. बता दें हाईकोर्ट ने बीते दिनों अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सभ्य समाज में जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती है और दवा के अभाव में लोगों की मौत होती है तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है.