Lockdown, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Gorakhpur Lockdown Updates: उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ समेत यूपी के पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और उसने इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले पर सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

The Supreme Court bench today in its order also asked the state of Uttar Pradesh to submit before the state High Court its various steps and measures taken to control the pandemic, within a week.

— ANI (@ANI) April 20, 2021