Lockdown, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Gorakhpur Lockdown Updates: उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ समेत यूपी के पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और उसने इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में आज ही इस मामले की सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिन पहले वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. यह लॉकडाउन 26 अप्रैल तक के लिए लगाना था, लेकिन इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

The Chief Justice of India (CJI) led bench of the Supreme Court decides to hear the matter today. Also Read - Lockdown In UP: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी योगी सरकार, कहा- संपूर्ण लॉकडाउन...

