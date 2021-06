Lockdown New Guidelines In Noida: कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले ज्यादा होने की वजह से जिला गौतम बुद्ध नगर में पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी. बता दें कि कोरोना के कम होते मामलों को बीच यूपी में लॉकडाउन कर्फ्यू (Lockdown Curfew) में छूट दी गई है. लेकिन कोरोना के मामले ज्यादा होने की वजह से जिला गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन की पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी. एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्रद्धा पांडे ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जिले में 30 जून तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं. Also Read - India Corona Update: देश में कोरोना के मामलों में आज फिर कमी, बीते 24 घंटे में 1 लाख 65 हजार नए केस, 3460 लोगों की मौत

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी. जिन इलाकों में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 600 से ज्यादा मिले हैं, वहां पर पाबंदियों में छूट नहीं दी गई है. लेकिन जहां पर कोरोना के 600 से कम मामले हैं, वहां पर दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ते में 5 दिन खोली जा सकेंगी. शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा. Also Read - Delhi Covid-19, Lockdown-Unlock Update: दिल्ली में और कमी हुई दैनिक संक्रमितों की संख्या, अब खुल जाएगा लॉकडाउन, जानिए क्या है अपडेट

गौतम बुद्ध नगर में नहीं मिलेगी अनलॉक की छूट

इस नए आदेश के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव मामले 600 से ज्यादा हैं, इसीलिए फिलहाल यहां पर कोई छूट नहीं दी गई है .जब यहां पर मामले 600 से कम होंगे तो कर्फ्यू में छूट दी जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना के मामलों पर रिपोर्ट देगी. कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर तरह की गतिविधि पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी. कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना परमिशन के नहीं किया जा सकेगा. Also Read - UP Lockdown Latest Update: यूपी में 24 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, जल्द आदेश होंगे जारी

जानिए नई गाइडलाइन, ये रहेगी सख्ती…

मंदिरों में पूजा के लिए एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी.

स्कूल,कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स पर भी पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी.

जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत भी फिलहाल नहीं दी गई है.

शादी समारोह में 25 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं है.

दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के जाने पर पूरी तरह से रोक है.

रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी ही जारी रहेगी. वहां बैठ कर खाना खाने की अनुमति फिलहाल नहीं है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जाने को अनुमति दी गई है.

शादी फंक्शन में फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.