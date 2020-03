लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहले चरण में राजधानी लखनऊ समेत 15 जिलों में अगले तीन दिनों के लिए ‘लॉक डाउन’ घोषित कर दिया है. वहीं, कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर लखनऊ मेट्रो का संचालन भी आगामी 31 मार्च तक बंद रहेगा. रविवार शाम 5 बजे योगी ‘जनता कर्फ्यू’ में भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करने के लिए स्‍वयं घंटा बजाते हुए दिखाई दिए.

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कहा, ” प्रदेश की जनता ने ‘जनता कर्फ्यू’ में सराहनीय योगदान किया है. हमारा यह कार्यक्रम अभी जारी रहेगा. ऐसे 15 जिले जहां कोरोना वायरस को कोई भी व्यक्ति प्रभावित है, या उसे पृथक किया गया है, उन जनपदों को 23 से 25 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन किया जाएगा.’’

सीएम योगी ने बताया कि इन जिलों में आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर शामिल हैं.

The lockdown will be effective from March 23 till March 25 in 15 districts of the state: Chief Minister Yogi Adityanath https://t.co/3dVkhH2elC

