Lok Sabha Polls: सीट शेयरिंग पर कांग्रेस-SP में बन गई बात, अखिलेश बोले- अंत भला तो सब भला 

Lok Sabha Elections 2024: लंबे समय से जारी संशय के बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और कांग्रेस (Congress) के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है. समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने खुद इसका ऐलान किया. अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में अब कोई दिक्कत नहीं है. मुरादाबाद में अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि वह ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) में दो बार मौजूद क्यों नहीं थे? सपा प्रमुख ने कहा, ‘अंत भला तो सब भला… हां, गठबंधन होगा. कोई विवाद नहीं है.

#WATCH | Moradabad, UP: On asking why he was not present twice for the Bharat Jodo Nyay Yatra, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, “All is well that ends well… Yes, there will be an alliance. There is no conflict. Everything will be out and clear soon… All is well that… pic.twitter.com/fOmkbYUm9B

