Lok Sabha Polls: अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर समेत UP की इन 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, MP में SP को भी एक सीट

Lok Sabha Polls 2024: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन (Congress-SP Alliance) पर संशय बुधवार को खत्म हो गया. दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है. गठबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी को मध्यप्रदेश की एक सीट देने पर भी सहमति बनी है. बुधवार शाम कांग्रेस-समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया. समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 सीटें कांग्रेस को देने पर राजी हो गई. बाकी बचे 63 सीटों पर सपा समेत ‘INDIA गठबंधन’ के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे.

#WATCH | Congress Uttar Pradesh in-charge Avinash Pande says, “I am delighted to tell you that it has been decided that in Uttar Pradesh the INC will contest on 17 seats and the remaining 63 seats will have candidates of INDIA Alliance – from SP and other parties.” pic.twitter.com/mRBa3ErTqQ

