लव जिहाद रूपी आतंकवाद से सनातन धर्म को खत्म करने की हो रही साजिश: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि कहा कि चीन में जहां प्रति मिनट 10 बच्चे पैदा होते हैं, वही, भारत में प्रति मिनट 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में एक श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया.

गाजीपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री (Union Rural Development Minister) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने मंगलवार को कहा कि लव जिहाद (love jihad) रूपी आतंकवाद (terrorism in the form of love jihad) से भारत में सनातन धर्म को खत्म करने की घृणित साजिश हो रही है. सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वालों को एकजुट होकर इस षड़यंत्र को विफल करना चाहिए.

जिला मुख्यालय से 22 किमी दूर मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पर शहीद पार्क में दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को केंद्रीय मंत्री संबोधित कर रहे थे. सिंह ने इस बात पर बल दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है और ऐसा होता है तो देश का सर्वांगीण विकास होगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीन में जहां प्रति मिनट 10 बच्चे पैदा होते हैं, वही, भारत में प्रति मिनट 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से विकास तेज गति से नहीं हो पा रहा है.

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडाराज का सफाया किया जा रहा है और प्रदेश में रहने वाले अपराधियों का जीवन अब जेल में ही गुजरेगा. (भाषा)