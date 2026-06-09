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प्रेमिका को ले गए माता-पिता तो टावर पर चढ़ गया प्रेमी, नीचे उतारने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस

यहां प्रेमिका से मिलने की जिद में शख्स करीब 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई.

Written by: Ikramuddin
Published: June 9, 2026, 9:37 PM IST
UP Viral News Today
प्रेमिका नहीँ आई तो टावर के ऊपर चढ़ गया प्रेमी. (Photo/Video Screenshot)

UP News Today: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक शख्स की अजीब हरकत ने पुलिस प्रशासन की खासी परेशानी बढ़ा दी. दरअसल यहां प्रेमिका से मिलने की जिद में शख्स करीब 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया. यह मामला रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का बताया जा रहा है.

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क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार गांव निवासी बृजमोहन मंगलवार सुबह मिलक रोड स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़ने के बाद वह अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग करने लगा. युवक की इस हरकत की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तमाशबीनों की भीड़ लग गई. बताया जा रहा है कि बृजमोहन की पहचान दिल्ली में काम करने के दौरान बिहार की रहने वाली एक किशोरी से हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्रेम संबंध बन गए. आरोप है कि युवक किशोरी को अपने साथ रामपुर के कमालपुर गांव ले आया था.

पुलिस दर्ज कराई शिकायत

इस बात की जानकारी मिलने पर किशोरी के परिजन बिहार से रामपुर पहुंचे और थाना पटवाई में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई. पुलिस ने किशोरी को सुरक्षा के मद्देनजर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया, जबकि युवक से पूछताछ की जा रही थी. इसी बीच मंगलवार सुबह युवक किसी तरह थाने से निकल गया और सीधे मोबाइल टावर पर पहुंचकर चढ़ गया.

बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा शख्स

टावर पर खड़े होकर युवक लगातार अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग करता रहा. सूचना मिलने पर थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी शाहाबाद भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया. करीब दो घंटे तक चली बातचीत और समझाइश के बाद युवक मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. (एजेंसी इनपुट्स)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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