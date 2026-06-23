कोचिंग सेंटर खोलने की मंजूरी कौन देता है? LDA, फायर NOC या बिल्डिंग मालिक ? 15 मौतों का असली जिम्मेदार कौन?

लखनऊ के अलीगंज इलाके में 22 जून की दोपहर एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई.सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी इमारत में कोचिंग सेंटर चलाने की अनुमति किसने दी? जानिए नियम क्या कहते हैं और जिम्मेदारी किसकी बनती है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 23, 2026, 10:03 AM IST
15 मौतें सिर्फ हादसा नहीं. (image creation- AI)
15 मौतें सिर्फ हादसा नहीं. (image creation- AI)
  • लखनऊ के अलीगंज में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई, कई छात्र और कर्मचारी इसकी चपेट में आए.
  • आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जबकि बंद एग्जिट और ग्रिल ने बचाव मुश्किल बना दिया.
  • कोचिंग सेंटर चलाने के लिए LDA की मंजूरी, फायर NOC और अन्य जरूरी अनुमति अनिवार्य होती है.
  • मामले में 4 गिरफ्तारियां, 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और पूरे प्रकरण की जांच SIT को सौंपी गई है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर कोचिंग-एनिमेशन सेंटर जैसी जगहों पर चल रही बेरोकटोक कमर्शियल गतिविधियों ने भयानक कीमत वसूली है. अलीगंज के पुरनिया इलाके में 22 जून की दोपहर को लगी आग 15 युवा जिंदगियों को खत्म कर दिया. ज्यादातर मृतक युवा छात्र या एनिमेशन/कोचिंग संबंधी काम करने वाले थे. आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई मानी जा रही है. ग्रिल, डिजिटल लॉक और बंद एग्जिट से लोगों फंसे रहे. यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा है. लखनऊ हादसे ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. समझिए कोचिंग सेंटर किस बिल्डिंग में चल सकता है और कौन तय करता है? इस त्रासदी का असली जिम्मेदार कौन है ?

कोचिंग सेंटर किस बिल्डिंग में बन सकता है

कोचिंग या कमर्शियल संस्थान चलाने के लिए बिल्डिंग को कमर्शियल उपयोग की अनुमति (नोन-एग्रीकल्चरल/कमर्शियल परमिट) चाहिए. indiatvnews के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) मुख्य रूप से मैप, बिल्डिंग प्लान, फायर सेफ्टी NOC, बिजली-वॉटर कनेक्शन और अन्य अनुमतियां देता है. लोकल नगर निगम, फायर विभाग और पुलिस भी जिम्मेदार होते हैं. रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल यूज अक्सर नियमों का उल्लंघन होता है.

और पढ़ें: कोचिंग सेंटर की जिस बिल्डिंग में आग लगी- उसे 2016 में ही मिल गया था ध्वस्त करने का नोटिस, फिर LDA ने क्यों रोक दी कार्रवाई?

कोचिंग सेंटर जैसी जगहें रेसिडेंशियल बिल्डिंग में  बिना पूरी अनुमति के ही चलाई जाती हैं. LDA बिल्डिंग प्लान मंजूर करता है. फायर विभाग NOC देता है. बिना इनके चलाना गैरकानूनी है.

15 मौतों का असली जिम्मेदार कौन?

असल जिम्मेदार वे अधिकारी और सिस्टम हैं जिन्होंने अवैध निर्माण को नजरअंदाज किया, फायर क्लियरेंस नहीं लिया, एग्जिट ब्लॉक रखने दिए और दबाव में नोटिस वापस ले लिया. LDA ने 2016 में इस इमारत को अवैध निर्माण बताया था और ध्वस्त करने का नोटिस दिया था, लेकिन दो महीने में उस नोटिस को वापस ले लिया गया था. अब जांच चल रही है, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं.

एग्जिट ब्लॉक होने से बचाव मुश्किल

जिस तीन मंजिला इमारत में आग लगी उसके नीचे पेट शॉप और क्लिनिक थे, ऊपर कोचिंग-लाइब्रेरी और एनिमेशन सेंटर चल रहा था. आग AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई. bhaskar.com के मुताबिक आग तेजी से फैली. ऊपरी मंजिलों पर ग्रिल और डिजिटल लॉक लगे थे. कई छात्र बाथरूम में छिप गए या छत से कूदने की कोशिश की. दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं लेकिन एग्जिट ब्लॉक होने से बचाव मुश्किल हुआ.

हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. ज्यादातर 20-24 साल के युवा छात्र या कर्मचारी थे. कई घायल हैं. पीएम मोदी और CM योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है.

हादसे की मुख्य वजहें

बिना फायर सेफ्टी, बंद एग्जिट, अवैध निर्माण और लापरवाही.

बचाव टीमों को दीवार तोड़कर शव निकालने पड़े.CM योगी ने फायर विभाग के अधिकारियों पर एक्शन लिया. 4 अधिकारी सस्पेंड, 4 गिरफ्तार. जांच SIT को सौंपी गई है. इस घटना ने लखनऊ समेत पूरे UP के कोचिंग सेंटर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं. माता-पिता चिंतित हैं. सरकार ने सभी कोचिंगों में फायर ऑडिट का आदेश दिया है. आखिरकार, 15 मौतें सिर्फ हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी हैं. अवैध निर्माण पर सख्ती, नियमों का पालन और जवाबदेही जरूरी है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों. परिवारों को न्याय मिले.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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