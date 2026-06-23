लखनऊ के कोचिंग सेंटर की भीषण आग हादसे के बाद एक्शन में सरकार, सील किए 5 प्रतिष्ठान, 22 पर गिरी गाज

कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 22 प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया है, जिनमें से 5 को सील कर दिया गया. मामले की उच्चस्तरीय जांच भी शुरू हो गई है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 23, 2026, 10:41 AM IST
FIR, सीलिंग और हाईलेवल जांच से मचा हड़कंप (Photo from PTI)
FIR, सीलिंग और हाईलेवल जांच से मचा हड़कंप (Photo from PTI)
  • लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर की आग में 15 लोगों की मौत हुई.
  • इमारत मालिक समेत चार नामजद आरोपियों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई.
  • हादसे के बाद 22 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई और 5 को सील कर दिया गया.
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय जांच और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है. एफआईआर दर्ज होने के साथ कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.  लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून की दोपहर को कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई.  IANS की खबर के मुताबिक घटना के बाद सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है और मामले में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इमारत के मालिक समेत चार नामजद तथा अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105, 110, 125 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

22 प्रतिष्ठान चिन्हित, पांच सील

लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) भी सक्रिय हो गया है. कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ केडीए ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. कानपुर के चार जोनों में 22 प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें से पांच प्रतिष्ठानों को केडीए अधिकारियों ने सील कर दिया है. केडीए की ओर से देर रात तक अभियान चलाया गया.

और पढ़ें: कोचिंग सेंटर खोलने की मंजूरी कौन देता है? LDA, फायर NOC या बिल्डिंग मालिक ? 15 मौतों का असली जिम्मेदार कौन?

बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. घटना के कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

उच्चस्तरीय जांच के आदेश

घटनास्थल का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड में घायल लोगों से मुलाकात की. घटनास्थल पर मौजूद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया था कि हादसे में 14 बच्चों की मृत्यु हुई है और चार घायल बच्चों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. घायलों का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा था कि अलीगंज अग्निकांड में घायल लोगों को बचाने के लिए चिकित्सकों की पूरी टीम जुटी हुई है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनका पंचनामा और पोस्टमार्टम कराना आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे शुरू कर दिया गया है. (इनपुट ians से)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.