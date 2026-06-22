बेटे को ढूंढ़ते-ढूंढ़ते पहुंची मां, राख के ढेर में तलाशती रही अपनी दुनिया... लखनऊ अग्निकांड का रुला देने वाला Video

लखनऊ भीषण आग हादसे ने कई परिवारों को तोड़ दिया. बेटे को तलाशती एक मां जली हुई इमारत तक पहुंच गई, लेकिन उसका बेटा नहीं बच पाया. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई.

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लखनऊ अग्निकांड हादसे में 15 लोगों की मौत की जान चली गई. (Photo from IANS Video)

लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके का दौरा कर आर्थिक सहायता का ऐलान किया.

फायर ब्रिगेड, पुलिस, SDRF और NDRF की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

हादसे के बाद अपने बेटे को तलाशती एक मां का दर्द लोगों को भावुक कर गया.

Lucknow Fire Incident: लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड हादसे ने कई परिवारों की दुनिया बदल दी. सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला दृश्य तब सामने आया, जब एक मां अपने बेटे को ढूंढ़ते-ढूंढ़ते जली हुई इमारत तक पहुंच गई. इस मां ने बताया कि उसका बेटा उसी कोचिंग सेंटर में काम करता था और हादसे की खबर के बाद से उसका फोन बंद आ रही था.

मां ने बांया किया दर्द

न्यूज एजेंसी आईएएनएस को मां ने बताया कि उसका बेटा रोज दोपहर करीब 1 बजे खाना खाता था, लेकिन आज वह कुछ मिनट पहले वहां पहुंच गया. मां का कहना था कि अगर वह समय से पहले वहां नहीं पहुंचता, तो शायद आज जिंदा होता. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कई लोगों की मौत जलने से नहीं बल्कि धुएं के कारण दम घुटने से हुई. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दुख जताया.

15 लोगों की मौत, कई घायल

आपको बता दें कि लखनऊ अग्निकांड हादसे में 15 लोगों की मौत की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पहुंचाया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार कुल 22 से 23 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें 15 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था. बाकी घायलों का इलाज जारी है और कुछ की हालत गंभीर बताई गई. सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं.

Lucknow, Uttar Pradesh: On the incident of fire in the coaching center, mother of the deceased Aditya says, “…He used to have lunch at 1 o’clock. I don’t know why he reached there 10 minutes early. It was 10 minutes before 2 o’clock when the fire broke out. Had he not gone… pic.twitter.com/Ee0C7CM5RL — IANS (@ians_india) June 22, 2026

सरकार की मदद और जांच के आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की. सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. साथ ही अधिकारियों को बेहतर इलाज और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए गए.