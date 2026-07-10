लखनऊ के जिस कोचिंग सेंटर में जिंदा जल गए थे 15 छात्र, वहां चलेगा बुलडोजर, LDA ने दिए आदेश

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित वो बिल्डिंग, जिसमें भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई थी, अब ध्वस्त कर दी जाएगी. दरअसल, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी किया है. पहले बिल्डिंग मालिक को 15 दिनों में खुद निर्माण हटाने का मौका दिया जाएगा. अगर तय समय के अंदर ऐसा नहीं हुआ, तो LDA खुद बुलडोजर चलाकर इमारत गिराएगा और पूरा खर्च भी भवन स्वामी से वसूलेगा.
LDA की जांच में सामने आया कि बिल्डिंग का निर्माण स्वीकृत नक्शे में ही किया गया था. लेकिन फायर सेफ्टी से जुड़े कई गंभीर नियमों का भी पालन नहीं किया गया, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया. एक प्राइवेट न्यूज चैनल के अनुसार, LDA कोर्ट से ध्वस्तीकरण की मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया. इससे पहले भवन मालिक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था. लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तय कर दी गई है.
जांच में यह भी सामने आया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसे रिहायशी (Residential) इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी. हालांकि बाद में वहां कोचिंग सेंटर, एनीमेशन स्टूडियो, लाइब्रेरी संचालित होने लगीं. इसके बाद यह सवाल भी उठने लगे कि जब बिल्डिंग का उपयोग मंजूरी के विपरीत किया जा रहा था, तब संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की.
इस दर्दनाक हादसे के बाद, LDA ने पूरे लखनऊ में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. प्राधिकरण ने ऐसे करीब 1,000 मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जहां रिहायशी प्लॉट पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भवन सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और ऐसे हादसों से बचा जा सके.
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