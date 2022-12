Section 144: लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू, जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

Section 144 In Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 (Section 144) लागू की गई है. यह फैसला आने वाले त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है. अपर पुलिस आयुक्त की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. प्रशासन की तरफ से यह फैसला क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, नये साल के साथ-साथ अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं को लेकर लिया गया है.

Lucknow, UP | Section 144 imposed in Lucknow and is to be in force till January 10. In view of some upcoming festivals and other events, section 144 has been implemented in the city. pic.twitter.com/R7ED0g2RP0 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 13, 2022