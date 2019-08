लखनऊ: भारत रत्न व देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर लखनऊ शहर का मशहूर हजरतगंज चौराहा अब अटल चौराहा के नाम से जाना जाएगा. लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर इसकी आधिकारिक घोषणा की है. महापौर ने बताया कि हजरतगंज चौराहे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ से सांसद रह चुके दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है. अब इसे अटल चौक के नाम से जाना जाएगा.

Lucknow’s Hazratganj Chauraha (intersection) was renamed as Atal Chowk after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, yesterday. pic.twitter.com/kCieBXnxwH

— ANI UP (@ANINewsUP) August 17, 2019