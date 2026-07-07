Opinion: लखनऊ का JPNIC क्यों बना राजनीतिक मुद्दा? आमने-सामने हैं अखिलेश और योगी सरकार

JPNIC विवाद पर सियासत तेज है. जानें अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए, योगी सरकार का पक्ष क्या है, CAG रिपोर्ट, PPP मॉडल और लखनऊ के इस बड़े प्रोजेक्ट की पूरी कहानी.

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आरोपों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी राय है.

डॉ. शब्द प्रकाश । लखनऊ स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर यूपी में राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है. हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को तबाह करने का आरोप लगाया. वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि JPNIC की मौजूदा स्थिति के लिए पिछली सपा सरकार की कार्यशैली जिम्मेदार है. सरकार के मुताबिक, यह परियोजना अपने शुरुआती दौर में ही वित्तीय गड़बड़ियों और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो गई थी. इसी वजह से कई सालों तक यह प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा रहा और जनता को इसका लाभ नहीं मिल सका. अब इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

बढ़ती लागत और CAG रिपोर्ट में उठे सवाल

सरकारी पक्ष का दावा है कि JPNIC परियोजना की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 200 से 265 करोड़ रुपये थी, लेकिन समय के साथ यह बढ़कर लगभग 860 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इसके बावजूद ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसे कई प्रमुख हिस्से पूरे नहीं हो सके. सरकार का कहना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी परियोजना के दौरान वित्तीय अनियमितताओं, नियमों के पालन में कमी और लागत बढ़ने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे. आरोप है कि परियोजना के लिए धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया. जिसके कारण यह योजना अधूरी रह गई. हालांकि, इन आरोपों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी राय है.

CM योगी ने निकाला समाधान

सपा सरकार जहां समस्या छोड़कर गई थी, योगी सरकार ने वहां से समाधान का रास्ता निकाला. जुलाई 2025 में योगी कैबिनेट ने कड़ा फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार की जड़ बन चुकी जेपीएनआईसी सोसाइटी को तुरंत भंग कर दिया. फिर पूरी परियोजना की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दी. वित्तीय अनुशासन तय करने के लिए अब तक जारी किए गए 821.74 करोड़ रुपये को एलडीए के पक्ष में एक ऋण मान लिया गया है, जिसे अगले 30 सालों में चुकाना होगा, ताकि सरकारी खजाने पर कोई नया बोझ न पड़े.

IGP की तर्ज पर विकसित होगा JPNIC

इसके साथ ही, LDA को PPP मॉडल के जरिए निजी सहभागिता से इसे पूरा करने का अधिकार दिया गया है. जिससे बिना किसी अतिरिक्त सरकारी खर्च के इस खंडहर को पुनर्जीवित किया जा सके. इसका संचालन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर होगा और पूरा होने के बाद इसमें राज्य स्तर का ऑडिटोरियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 750 वाहनों की मल्टी-लेवल पार्किंग होगी, जो लखनऊ की जनता के लिए एक जीवंत केंद्र बनेगा.

खुल रहीं वित्तीय कुप्रबंधन की परतें

अखिलेश यादव अब आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार इस धरोहर को निजी हाथों में बेच रही है, लेकिन उनके इस तर्क में कोई दम नहीं है. अब सवाल उठता है कि अगर अखिलेश जी को इस प्रोजेक्ट और जेपी के सम्मान की इतनी ही फिक्र थी, तो उन्होंने 2017 तक इसे पूरा क्यों नहीं किया? 860 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आधी-अधूरी दीवारें क्यों खड़ी छोड़ दीं? इससे साफ होता है कि आज जब योगी सरकार इसे एक पारदर्शी, पेशेवर और आत्मनिर्भर मॉडल के जरिए पूरा करने जा रही है, तो सपा नेताओं को दर्द इस बात का है कि उनके समय के वित्तीय कुप्रबंधन की परतें खुल रही हैं।

सपा काल का वो दाग, जिसे धोना मुमकिन नहीं

यह आंकड़े झूठ नहीं बोलते और जनता अब बहकावे में नहीं आएगी. क्योंकि 200 करोड़ के बजट को 860 करोड़ पहुंचाकर भी काम अधूरा छोड़ना समाजवादी शासनकाल का वो दाग है जिसे धोना मुमकिन नहीं है. योगी सरकार ने जेपीएनआईसी को आगे की लूट से बचाकर इसे लखनऊ की नई पहचान बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं, और अखिलेश यादव को अब यह समझना होगा कि खुद आग लगाकर धुएं पर राजनीति करने का दौर बीत चुका है.

(शब्द प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं)