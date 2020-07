अमेठी: अमेठी निवासी एक महिला और उसकी बेटी द्वारा लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश के मामले में अमेठी के जामो थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तथा लखनऊ में कांग्रेस नेता और एमआईएम नेता समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Uttar Pradesh: लोक भवन के सामने मां-बेटी ने कैरोसिन डालकर किया आत्मदाह का प्रयास, हालत गंभीर

भूमि विवाद के मामले में पुलिस की ओर से कथित तौर पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को साफिया और उसकी बेटी गुड़िया ने यहां लोकभवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था. जिलाधिकारी अरूण कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने बताया कि कि साफिया का उसके पड़ोसी से नाली को लेकर कोई विवाद था. इस मामले में नौ जुलाई को मारपीट भी हुई थी. Also Read - Encounter in Uttar Pradesh: STF को एक और बड़ी कामयाबी, विकास दुबे के बाद अब 50 हजार के इनामी बदमाश को किया ढेर

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की थी. गर्ग ने बताया कि गुड़िया (55 वर्ष) एवं उसकी मां ने आत्मदाह के प्रयास से संबंधित कोई पत्र नहीं दिया था और न ही खुफिया विभाग के पास इसकी कोई जानकारी थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना प्रभारी जामो रतन सिंह, एक उप निरीक्षक एवं एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गयी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. Also Read - Kanpur Encounter: पुलिस की बंदूक छीनकर गोलीबारी कर रहा था विकास दुबे का साथी, एनकाउंटर में हुआ ढेर

It has come to light that it was done as per a criminal conspiracy in which some people played key role in instigating the women. We have registered FIR against 4 people including an MIM leader Kadir Khan & a Congress leader Anup Patel: Sujeet Pandey, Lucknow Police Commissioner https://t.co/KR90axabLC pic.twitter.com/0WrdoXL8Q6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 18, 2020