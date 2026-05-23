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Lucknow Malihabad Kila Masjid Dispute Kans Pasi History

लखनऊ: मलिहाबाद में किले और मस्जिद को लेकर क्यों मचा बवाल? जानें कंस पासी का इतिहास

लखनऊ के कासमंडी इलाके में किला और मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है. जानिए इस पूरे विवाद की असली कहानी और पासी समाज क्या दावे कर रहा है.

यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में किला और मस्जिद को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है. यहां एक पुराने ढांचे, मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर पासी समाज और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद गहरा गया है. पासी समाज का दावा है कि यह जगह उनके पूर्वज महाराजा कंस पासी के ऐतिहासिक किले का हिस्सा है, जहां पहले पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियां होती थीं. उनका कहना है कि समय के साथ इस जगह पर कब्जा कर मस्जिद और कब्रिस्तान बना दिया गया. दूसरी ओर मुस्लिम समाज इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कह रहा है कि यहां लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है और यह एक पुरानी मस्जिद और मकबरा है. विवाद बढ़ने के बाद मामला प्रशासन और सरकार तक पहुंच गया है.

पासी समाज क्या दावे कर रहा है?

पासी समाज का कहना है कि कासमंडी का नाम भी महाराजा कंस पासी से जुड़ा हुआ है. समाज के लोग पुराने अंग्रेजी गजेटियर और स्थानीय इतिहास का हवाला देकर दावा कर रहे हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास काकोरी और आसपास के इलाकों में महाराजा कंस पासी का शासन था. बताया जाता है कि उस समय विदेशी आक्रमणकारी सालार मसूद गाजी अवध क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और कई राजाओं पर हमले कर रहा था. इसी दौरान राजा कंस पासी ने उसका मुकाबला किया था. स्थानीय मान्यताओं और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार राजा कंस ने सालार मसूद के सेनापतियों सैय्यद हातिम और खातिम को युद्ध में हराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. पासी समाज इस संघर्ष को अपनी वीरता और गौरव का प्रतीक मानता है.

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कौन थे महाराजा कंस पासी?

महाराजा कंस पासी को पासी समाज एक वीर और शक्तिशाली शासक के रूप में याद करता है. माना जाता है कि उनका शासन लगभग वर्ष 980 से 1031 तक अवध क्षेत्र में रहा. उनका प्रभाव मलिहाबाद, काकोरी, उन्नाव, संडीला और हरदोई तक फैला हुआ था. लोककथाओं और सामाजिक परंपराओं में उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने वाले योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाता है. पासी समाज का कहना है कि जिस जगह को आज विवादित बताया जा रहा है, वहां पहले किले के अवशेष और पूजा स्थल मौजूद थे. उनका दावा है कि यहां शिव मंदिर भी था और लोग पूजा करने आते थे. समाज के नेताओं का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां मुस्लिम पक्ष ने कब्जा बढ़ाया और नई कब्रें बनानी शुरू कर दीं.

विवाद की जड़ और बढ़ता तनाव

यह मामला केवल जमीन या किसी ढांचे का विवाद नहीं है, बल्कि इतिहास, पहचान और धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है. पासी समाज इस स्थान को अपनी सांस्कृतिक विरासत मानता है और चाहता है कि इसकी जांच कराई जाए. समाज के नेता सूरज पासवान ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कथित अवैध कब्जे की जांच और स्थल को पुनर्जीवित करने की मांग की है. उनका कहना है कि यह मुद्दा नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे वर्षों से यहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं और बिना वजह धार्मिक विवाद खड़ा किया जा रहा है. उनका आरोप है कि हाल के वर्षों में कई धार्मिक स्थलों को लेकर जानबूझकर विवाद पैदा किए जा रहे हैं.

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल, यह मामला प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात को सही साबित करने के लिए इतिहास, दस्तावेज और स्थानीय मान्यताओं का सहारा ले रहे हैं. ऐसे मामलों में सबसे जरूरी बात यह होती है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे, ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव न बढ़े. इतिहास से जुड़े विवाद अक्सर भावनाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के आधार पर फैसला लें और इलाके में शांति बनाए रखें.

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