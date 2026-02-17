By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
लखनऊ मेट्रो में क्रांति, लंबी कतारों को कहिए अलविदा, घर से मेट्रो टिकट बुक करो और सीधे घुसो, जानिए कैसे हुआ ये कमाल
16 फरवरी 2026 से QR-कोड आधारित टिकटिंग सिस्टम शुरू हो गया है. अब आप लखनऊ मेट्रो के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से डिजिटल QR टिकट बुक कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने 16 फरवरी 2026 को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर इस नई व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किया. UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इसकी शुरुआत की. लखनऊ मेट्रो में QR कोड आधारित टिकटिंग सिस्टम शुरू हो गया है, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा. इस सिस्टम के तहत यात्री अब घर बैठे ही लखनऊ मेट्रो ऑफिशियल मोबाइल ऐप (Android और iOS दोनों पर उपलब्ध) से टिकट बुक कर सकते हैं.
- ऐप से बुक किया गया टिकट डिजिटल QR कोड के रूप में मोबाइल पर आता है, जिसे स्टेशन पर AFC गेट्स (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन गेट्स) पर स्कैन करके सीधे सफर शुरू किया जा सकता है.
- ये गेट्स पीले स्ट्राइप्स से चिह्नित हैं.QR टिकट सिर्फ डिजिटल ही नहीं, बल्कि पेपर-बेस्ड भी उपलब्ध हैं. यात्री स्टेशनों पर लगी QR-सक्षम टिकट वेंडिंग मशीनों (TVM) या टिकट काउंटर से पेपर QR टिकट ले सकते हैं.
- हर स्टेशन पर कम से कम एक QR-सपोर्टेड TVM और एक QR-सक्षम काउंटर लगाया गया है, ताकि यात्रियों को आसानी हो. इन मशीनों पर UPI पेमेंट विकल्प भी चालू है.पुरानी टोकन-आधारित व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी, लेकिन QR सिस्टम यात्रियों को लंबी लाइनों से छुटकारा देगा.
यह दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर अपनाया गया है, जहां QR टिकटिंग से सफर तेज और संपर्क-रहित हो जाता है.UPMRC ने सभी स्टेशनों पर QR-सपोर्ट वाली मशीनों पर स्पेशल स्टिकर्स लगाए हैं, जिससे यात्री आसानी से पहचान सकें. यह कदम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में है, जो यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा और समय बचाएगा.मासिक पास या अनलिमिटेड ट्रैवल पास के लिए भी QR विकल्प उपलब्ध हो सकता है, जो ऐप से बुक किए जा सकते हैं.यह सुविधा लखनऊ मेट्रो को और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यात्री अब बिना स्टेशन पहुंचे प्लान कर सफर शुरू कर सकते हैं.
लखनऊ मेट्रो
लखनऊ मेट्रो (Lucknow Metro) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलने वाली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) द्वारा संचालित है. यहां पर मुख्य रूप से रेड लाइन (North-South Corridor) पूरी तरह से चालू है. मेट्रो सुबह 6:00 बजे से रात 10:00-10:30 बजे तक चलती है.
16 फरवरी 2026 से QR-कोड आधारित टिकटिंग सिस्टम शुरू हो गया है. अब आप लखनऊ मेट्रो के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से डिजिटल QR टिकट बुक कर सकते हैं.
टिकट काउंटर या QR-सपोर्टेड Ticket Vending Machines (TVM) से पेपर QR टिकट ले सकते हैं.
UPI पेमेंट भी उपलब्ध.
ऑफिशियल वेबसाइट upmetrorail.com या lucknow.upmetrorail.com पर जाकर लाइव स्टेटस, रूट प्लानर, फेयर और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें