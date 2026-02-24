Hindi Uttar Pradesh

Lucknow Nagar Nigam Gives Tax Discount To Journalists Military Disabled Persons

नगर निगम का बड़ा फैसला: इन लोगों को नहीं देना होगा हाउस और वॉटर टैक्स, जानिए क्या है स्कीम

इस शहर में नगर निगम ने हाउस टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया है. कर्मचारियों, सैन्य सम्मानित व्यक्तियों, दिव्यांगजनों सहित कई लोगों को राहत मिलेगी. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल...

नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों को भी राहत दी है. (Photo from Freepik)

यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने हाउस टैक्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. मिली जानकारी के मुताबिक, अब नगर निगम के कर्मचारियों को टैक्स में छूट मिलेगी. वार्षिक मूल्यांकन 900 रुपये तक होने पर सिर्फ 10% टैक्स लिया जाएगा, जबकि 900 रुपये से अधिक मूल्यांकन पर 15% टैक्स देना होगा. इसके अलावा परमवीर चक्र, अशोक चक्र और अन्य सैन्य या शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों या उनकी विधवाओं को भी हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी. भारत रत्न से सम्मानित लोग, राष्ट्रपति से शौर्य पदक पाने वाले पुलिस कर्मी और अधिकारी, साथ ही अर्जुन पदक विजेता खिलाड़ी भी टैक्स मुक्त होंगे.

ये भी पढ़ें: नमाज पढ़ने गए पिता लौटे तो घर जलकर राख, जुड़वां बेटियों समेत पांचों बच्चे और पत्नी की जलकर मौत

पत्रकार, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों को भी छूट

नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों को भी राहत दी है. इन्हें सामान्य कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. हालांकि, इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर नगर निगम सीमा के अंदर सिर्फ एक ही आवासीय मकान हो और वह खुद उसमें रहता हो. इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं, आश्रित नाबालिग बच्चों और अविवाहित पुत्रियों को सामान्य कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है. वहीं 80 से 100 प्रतिशत तक दृष्टिहीन या दिव्यांग व्यक्तियों को भवन कर और जलकर में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों को हाउस टैक्स में 50 प्रतिशत की राहत दी जाएगी.

शहर के विकास और सौंदर्यीकरण पर जोर

नगर निगम ने लखनऊ के विकास को लेकर भी कई अहम फैसले लिए हैं. निगम की जमीन पर उत्सव वाटिका बनाई जाएगी, ताकि लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आसानी से कर सकें. शहर के तालाबों और घाटों का सुंदरीकरण कराया जाएगा, जिससे पर्यावरण बेहतर हो और शहर की खूबसूरती बढ़े. इसके अलावा सरकारी जमीनों की चारदीवारी बनवाने का निर्णय लिया गया है, ताकि अतिक्रमण रोका जा सके और जमीन सुरक्षित रह सके.

13 करोड़ से बदलेगी जर्जर पानी की लाइन

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शहर की खराब और पुरानी पानी की लाइनों को बड़े स्तर पर बदला जाएगा. इसके लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जरूरत पड़ने पर बजट बढ़ाया भी जा सकता है. नगर निगम कार्यकारिणी ने जलकल विभाग का 487.23 करोड़ रुपये का बजट पास किया है, जो पिछले साल के 460.85 करोड़ रुपये से करीब 27 करोड़ ज्यादा है. महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. अब जहां भी जलकल विभाग मरम्मत के लिए सड़क खोदेगा, वहीं उसे सड़क बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी. इसके लिए अलग से 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस योजना से गंदे पानी की समस्या दूर करने और शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

Add India.com as a Preferred Source