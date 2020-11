100 Year Completed of Lucknow University: उत्तर प्रदेश का लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) शताब्दी वर्ष मना रहा है. लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर आज हो रहे समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हिस्सा ले रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पीएम मोदी ने समारोह में हिस्सा लिया. पीएम ने 100 साल के स्मारक सिक्के का भी अनावरण किया है. इसके साथ ही डाक टिकट भी जारी किया. Also Read - यूपी में एस्मा लागू, 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, योगी सरकार का बड़ा फैसला

पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के 100 साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ-साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया. पीएम मोदी के साथ समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी उपस्थित हैं.

Why should not the university do an analysis of local skills, courses related to local products, and skill development in districts that fall under its academic limits?: PM Narendra Modi at Centennial Foundation Day of Lucknow University https://t.co/eCmaZ7Xf84 pic.twitter.com/qmZ7iYgEbM

— ANI (@ANI) November 25, 2020