Lucknow भरभराकर गिरी छत, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत; मृतकों में 3 मासूम

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया. यहां आनंद नगर इलाके में रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत भरभराकर गिर गई (Lucknow Building Collapse) . इससे पांच लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई. सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया. काफी देर बाद रेस्क्यू टीम ने पांचों लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. यह जानकारी डीसीपी पूर्वी, लखनऊ हृदेश कुमार ने दी.

#WATCH | Lucknow, UP | Five people died after the roof of a house collapsed in the Old Railway Colony of Anand Nagar area. SDRF and Police have reached the spot to carry out rescue operations. pic.twitter.com/9V6CjFihTk

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 16, 2023