LuLu Mall Controversy: लखनऊ स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान लुलु मॉल को लेकर विवाद जारी है. लुलु मॉल उद्घाटन के पहले से ही चर्चा में आ गया था और इस मॉल में कभी नमाज पढ़ने को लेकर तो कभी लव जिहाद का आरोप लगाया गया है. अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त हिदायत दी है और कहा है कि लखनऊ में एक मॉल खुला है जो अपनी व्यवसायिक गतिविधियां चला रहा है। उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए.

सीएम योगी ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि 'अनावश्यक बयानबाजी करना, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर, जनता का आवागमन बाधित करना स्वीकार नहीं की जा सकती है. इसके जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है. लखनऊ प्रशासन इसे गंभीरता से ले और सख्ती से निपटे.' सीएम ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रकार की शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं उनसे सख्ती से निपटना चाहिए.'

Some are making unnecessary remarks & staging demonstrations, to obstruct movement of people. Lucknow admin must take the matter very seriously. Miscreants attempting to create such nuisance should be dealt with strictly: UP CM Yogi Adityanath on Lulu Mall controversy, yesterday pic.twitter.com/YkLWvFw2Ve

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 19, 2022