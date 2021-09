Mahant Narendra Giri Death Case: प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के मौत की जांच सीबीआई करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के आदेश पर महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) के कथित खुदकुशी मामले की जांच CBI से कराने की संस्तुति की गई है. इसके लिए गृह विभाग ने केंद्र के पास सिफारिश भेजी है.Also Read - बड़ा दावा- सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरि की लिखावट नहीं, महामंडलेश्वर का हत्या की ओर इशारा

मालूम हो कि महंत नरेंद्र गिरि का शव बीते सोमवार को प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ में पंखे से लटका मिला था. पास में ही मिले सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरि समेत तीन लोगों पर परेशान करने का आऱोप लगाया था. फिलहाल मामले की जांच SIT कर रही है.

Uttar Pradesh Government recommends CBI investigation into the death case of president of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Narendra Giri. pic.twitter.com/EN3dOwoT1P

