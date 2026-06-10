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Maharajganj Viral Video: दारोगा के सामने ही मारपीट करने लगे लोग, चाहकर भी कुछ ना कर सके बेचारे | देखिए

Maharajganj Viral Video: सोशल मीडिया पर महाराजगंज का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई जो वाकई हैरान कर देगा.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 10, 2026, 12:21 PM IST
Maharajganj Viral Video
महाराजगंज की चौंकाने वाली घटना.

Maharajganj Viral Video: यूपी के महाराजगंज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इसे देखकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के श्यामदेउरवा चौराहे पर पहले दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई. फिर देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. हैरानी की बात ये रही कि पूरी मारपीट की घटना श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा के सामने हुई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. इसमें दिख रहा है कि चौराहे पर मौजूद दो दुकानदारों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई, और फिर मारपीट होने लगी.

दारोगा के सामने मारपीट

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कहासुनी को खत्म करने पहुंचे दारोगा भी लड़ाई को रोक नहीं पाए. उनके सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गया और फिर जमकर मारपीट होने लगी. दरोगा जी इस दौरान सिर्फ मोबाइल निकालकर फोन मिलाते ही रह गए. वीडियो में आप देख सकते है कि दबंगों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिखा. दरोगा के सामने हो रही मारपीट पास में ही लगे सीसीटीवी कमरे में कैद हो गई.

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एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

महाराजगंज की है घटना

घटना का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है. इसे देखकर लोगों का कहना है कि जब पुलिस का ही खौफ नहीं है तो क्या ही हो सकता है. इसी तरह के कई प्रतिक्रियाएं वीडियो पर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला बीते मंगलवार यानी 9 जून 2026 की शाम का है. घटना के बाद से ही क्षेत्र में इसे लेकर चर्चा है. थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि शराब के नशे में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही थी. दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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